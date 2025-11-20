„PremiumContact C“ Erstausrüstung auch beim Hyundai Ioniq 9

Vor rund einem Jahr vermeldete Continental einen Erstausrüstungserfolg bei dem Seal U der chinesischen Fahrzeugmarke BYD, die sich bei ihrem Elektro-SUV für ein bis dahin noch nicht groß in Erscheinung getretenes „PremiumContact“-Profil des Reifenherstellers entschieden hatte. Eben dieser Reifen – „PremiumContact C“ genannt – wird ab Werk nun auch bei Hyundais Ioniq 9 montiert in der Dimension 285/45 R21 113V XL FR und soll dort ausgestattet mit der „Silent“-Technologie des Anbieters für maximalen Geräuschkomfort sorgen. „Der ‚PremiumContact C‘ ist ein Reifenmodell, das speziell für den Einsatz während der wärmeren Jahreszeit an schweren SUVs und Crossover-Fahrzeugen entwickelt wurde“, erklärt Continental, dass der Reifen darüber hinaus zuverlässige Sicherheit, hohen Komfort und eine verbesserte Laufleistung biete. „Zusätzlich überzeugt er durch ein robusteres Design, das eine höhere Tragfähigkeit ermöglicht. Damit wird er insbesondere dem Anspruch großer und schwerer Elektrofahrzeuge gerecht. Die innovative Profilgestaltung mit adaptiver Lamellentechnologie ermöglicht auch unter Volllast jederzeit ein besonders präzises Fahrverhalten, sowohl auf trockenen als auch auf nassen Straßen. Gleichzeitig sorgt die erweiterte Aufstandsfläche für eine optimale Bodendruckverteilung und damit für reduzierte Abrollgeräusche sowie kurze Bremswege“, wie außerdem noch versprochen wird.