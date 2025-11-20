„BLACKWHEEL”-Rabatt für Nutzer der Check24-App

, , , , ,
Während der von Check24 ausgerufenen Black Week bzw. noch bis zum 26. November sollen Nutzer der App der Vergleichsplattform Reifen und Felgen über sie „besonders günstig“ erwerben können (Bild: Check24)

Beim Kauf von Rädern und Felgen über die Vergleichsplattform Check24 sollen Nutzer von deren App im Rahmen der vom Anbieter ausgerufenen Black Week respektive noch bis zum 26. November Geld sparen können. Denn bei Nutzung des Rabattcodes „BLACKWHEEL10“ im Bestellprozess wird Anwendern ein zehnprozentiger Nachlass versprochen. Dabei sei der App-Rabatt mehrfach einlösbar, wie es weiter heißt.

/0 Kommentare/von
0 Kommentare

Schreiben Sie einen Kommentar

﻿An Diskussionen teilnehmen
﻿Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert