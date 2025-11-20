https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/11/Check24-Blackwheel-Rabattaktion.webp 1125 1500 Christian Marx https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christian Marx2025-11-20 15:00:532025-11-20 15:00:53„BLACKWHEEL”-Rabatt für Nutzer der Check24-App
Beim Kauf von Rädern und Felgen über die Vergleichsplattform Check24 sollen Nutzer von deren App im Rahmen der vom Anbieter ausgerufenen Black Week respektive noch bis zum 26. November Geld sparen können. Denn bei Nutzung des Rabattcodes „BLACKWHEEL10“ im Bestellprozess wird Anwendern ein zehnprozentiger Nachlass versprochen. Dabei sei der App-Rabatt mehrfach einlösbar, wie es weiter heißt.
