„BLACKWHEEL”-Rabatt für Nutzer der Check24-App

Beim Kauf von Rädern und Felgen über die Vergleichsplattform Check24 sollen Nutzer von deren App im Rahmen der vom Anbieter ausgerufenen Black Week respektive noch bis zum 26. November Geld sparen können. Denn bei Nutzung des Rabattcodes „BLACKWHEEL10“ im Bestellprozess wird Anwendern ein zehnprozentiger Nachlass versprochen. Dabei sei der App-Rabatt mehrfach einlösbar, wie es weiter heißt.