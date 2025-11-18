Nachhaltiges Twaron Next auch für Reifenanwendungen

Teijin Aramid stellt das nach eigenen Worten „weltweit nachhaltigste Para-Aramid“ vor: Twaron Next wurde demnach mit klarem Fokus auf Nachhaltigkeit entwickelt und soll Festigkeit, Langlebigkeit und Wärmebeständigkeit mit Optionen zur Reduzierung der Umweltbelastung vereinen. Erhältlich ist dieses spezielle Aramid, das sich Anbieteraussagen zufolge in Schutzkleidung und Offshoreenergielösungen oder diversen Industrieverbundwerkstoffen sowie nicht zuletzt Automobilkomponenten wie Reifen und Schläuchen eingesetzt werden kann, in zwei Varianten: Die eine enthält recycelte Aramidfasern aus Produktionsabfällen von Teijin Aramid, was die Kohlendioxidemissionen im Vergleich zu branchenüblichen Werten um bis einem Viertel verringern soll, während die andere hergestellt sei aus nachwachsenden Rohstoffen für das Polymergerüst, womit der Anbieter eine Verringerung der Abhängigkeit von fossilen Rohstoffen verbindet. „Twaron Next ist ein wichtiger Schritt hin zur Kombination von Hochleistungstechnik und -materialien mit nachhaltiger Produktion. Es ermöglicht Unternehmen, ihre betrieblichen Anforderungen zu erfüllen und gleichzeitig die Umweltbelastung zu reduzieren“, sagt Teijin-Aramid-CCO Hendrik de Zeeuw.