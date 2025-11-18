Upgrade für Magna-Website durch Reifengrößen-Tool

,
Das neue sogenannte Reifengrößen-Tool auf der Website des Anbieters gruppiert sämtliche Magna-Reifen nach Felgendurchmesser (Bild: Screenshot)

Magna Tyres hat seinem Onlineauftritt ein kleines Upgrade spendiert, das Besuchern der Website des in Waalwijk/Niederlande ansässigen Anbieters einen direkten und übersichtlichen Zugriff auf alle Dimensionen seiner unter dem eigenen Markennamen angebotenen Reifen ermöglichen soll. Das sogenannte Reifengrößen-Tool gruppiert sämtliche Magna-Reifen nach Felgendurchmesser, um so eine schnellere Überprüfung zu ermöglichen, Auswahlfehler zu reduzieren und eine präzise Planung zu unterstützen, wie das Unternehmen betont. Es minimiere Unsicherheiten und liefere sofort Klarheit über kompatible Optionen, heißt es weiter insbesondere mit Blick auf Verwaltung heterogener Fahrzeugflotten oder eine zeitkritische Beschaffung. Für Kunden/Fuhrparkverantwortliche bedeute dies ein Mehr an Effizienz und fundiertere Entscheidungen, wie noch ergänzt wird.

/0 Kommentare/von
0 Kommentare

Schreiben Sie einen Kommentar

﻿An Diskussionen teilnehmen
﻿Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert