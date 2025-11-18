Upgrade für Magna-Website durch Reifengrößen-Tool

Magna Tyres hat seinem Onlineauftritt ein kleines Upgrade spendiert, das Besuchern der Website des in Waalwijk/Niederlande ansässigen Anbieters einen direkten und übersichtlichen Zugriff auf alle Dimensionen seiner unter dem eigenen Markennamen angebotenen Reifen ermöglichen soll. Das sogenannte Reifengrößen-Tool gruppiert sämtliche Magna-Reifen nach Felgendurchmesser, um so eine schnellere Überprüfung zu ermöglichen, Auswahlfehler zu reduzieren und eine präzise Planung zu unterstützen, wie das Unternehmen betont. Es minimiere Unsicherheiten und liefere sofort Klarheit über kompatible Optionen, heißt es weiter insbesondere mit Blick auf Verwaltung heterogener Fahrzeugflotten oder eine zeitkritische Beschaffung. Für Kunden/Fuhrparkverantwortliche bedeute dies ein Mehr an Effizienz und fundiertere Entscheidungen, wie noch ergänzt wird.