Apollo Tyres in Europa immerhin wieder „im Einklang“ mit dem Markt

Die Umsatz- und Gewinnkennzahlen von Apollo Tyres konnten sich im ersten Halbjahr des seit April laufenden Geschäftsjahres mitunter deutlich positiv entwickeln, sodass in der Folge auch die Marge um 0,2 Prozentpunkte auf jetzt 8,8 Prozent anstieg. Erfreulich dabei: Nach einem schwachen ersten Quartal konnte die Europa-Organisation des aus Indien stammenden Herstellers im aktuellen zweiten Quartal die Erträge und damit die Margen stabilisieren: Nach einer Marge von nur 2,6 Prozent für Europa im ersten Quartal liegt diese Kennziffer fürs Halbjahr nun bereits bei 3,6 Prozent. Allerdings: Im Vergleich zum Vorjahreshalbjahr liegt die Marge aktuell immer noch 1,5 Prozentpunkte niedriger. Hatte Apollo-Tyres-Chairman Onkar S. Kanwar den Europäern im Mai bei Vorlage der Jahreskennzahlen noch eine „unterdurchschnittliche Leistung“ ins Stammbuch geschrieben und zu Europa bei Vorlage der vergangenen Quartalskennzahlen scheinbar bewusst nichts gesagt, betonte er jetzt immerhin, „in Europa blieb unsere Leistung im Einklang mit dem Gesamtmarktwachstum“.

