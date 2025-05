Apollo-Tyres-Chairman Kanwar moniert „unterdurchschnittliche Leistung“

Im vergangenen Geschäftsjahr konnte Apollo Tyres zwar seine Umsätze leicht um 2,7 Prozent steigern. Gleichzeitig gaben allerdings die Erträge und die sich daraus ergebenden Umsatzrenditen deutlich nach. Während der Umsatz des Geschäftsjahres, das für Apollo Tyres immer am 31. März endet, bei 262 Milliarden Rupien (2,74 Milliarden Euro) lag, was einem Plus von 2,7 Prozent entspricht, lag das Betriebsergebnis bei nur noch 21,6 Milliarden Rupien (226 Millionen Euro), was wiederum einem Minus von 30,8 Prozent und einer Marge von nur noch 8,2 Prozent (Vorjahr: 12,2 Prozent) entspricht. Diese Entwicklung quittierte Onkar S. Kanwar, Chairman des in Indien ansässigen Herstellers, mit deutlichen Worten.

