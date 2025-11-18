Daimler Truck schaltet neuen Onlineshop My PartsHub live

Mit dem neuen Onlineshop My PartsHub will Daimler Truck seinen Kunden, Händlern und Werkstätten eine „zentrale Plattform für die digitale Teilebeschaffung“ bereitstellen, die ab sofort verfügbar ist. Sie soll den Vertrieb von über 300.000 unterschiedlichen Ersatzteilen für Lkw und Sonderfahrzeuge der Marken Mercedes-Benz Trucks & Buses, Setra und Fuso in Deutschland sowie weiteren europäischen Märkten erleichtern und beschleunigen, so der Hersteller in einer Mitteilung. Dazu zählen die Niederlande, Belgien, Luxemburg, Italien, Polen, Spanien, Portugal, die Schweiz, Großbritannien und die Türkei. Elf weitere Länder in Europa werden sukzessive bis zum Frühjahr 2026 folgen. My PartsHub löst das bisherige Onlineportal Daimler Truck WebParts ab. Für die Bestellung von Lkw-Ersatzteilen ist My PartsHub direkt mit dem neuen Daimler Truck Global Parts Center in Halberstadt verbunden, das derzeit stufenweise in Betrieb genommen wird. Die Anbindung an das rund 260.000 Quadratmeter große Logistikzentrum soll „eine schnelle und effiziente Versorgung mit Lkw-Ersatzteilen im globalen After-Sales-Logistiknetzwerk von Daimler Truck“ gewährleisten.