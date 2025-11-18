Neues NRZ-Ranking zu den „Gewinnern und Verlierern“ der aktuellen Reifentests erschienen

Sobald wir bei uns auf Reifenpresse.de einen Beitrag zu einem der etablierten Reifentests veröffentlichen, dann ‚stürzen‘ sich unsere Leser förmlich drauf, sodass regelmäßig Zehntausende Aufrufe zusammenkommen – wohlgemerkt: als B2B- bzw. reines Fachmedium. Das ließ sich zuletzt wieder an unseren jüngsten Top-10-Newslettern erkennen: Dort dominierten erneut unsere Testgeschichten, was auch für den kommenden Top-10-Newsletter für November zu erwarten steht. Dies ist letzten Endes aber keine große Überraschung, hilft ein gewonnener oder zumindest gut abgeschnittener Reifentest dem Händler doch dabei, am Tresen einen Preis zu verargumentieren, der dem Endverbraucher vielleicht als zu hoch erscheinen mag. Dasselbe gilt natürlich, wenn auch mit gegensätzlichen Vorzeichen, für Reifen, die in einem der renommierten Tests weitreichende Schwächen offenbaren. Es geht hier also um die Gewinner und Verlierer der aktuellen Winter- und Ganzjahresreifen-Testsaison. Das NRZ-Ranking ist dank des Sponsors Gettygo frei zugänglich und damit auch für Nicht-Abonnenten lesbar.

Das aktuelle NRZ-Ranking „Gewinner und Verlierer der Winter- und Ganzjahresreifen-Testsaison“ können Sie hier lesen.