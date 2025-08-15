„Gute Ergebnisse unter schwierigen Bedingungen“ – Apollo Tyres legt Bericht vor

Apollo Tyres ist ertragsseitig schwach in das neue Geschäftsjahr gestartet, das für den indischen Hersteller von April bis März des Folgejahres läuft. Während einerseits die Umsätze im Vergleich zum Vorjahr noch einmal zulegen konnten, wenn auch mit 3,6 Prozent nur geringfügig, so musste Apollo Tyres knapp elf Prozent seines Betriebsergebnisses ‚hergeben‘. Die Region Europa ragte dabei heraus, im positiven wie im negativen Sinne. Einerseits konnte der Hersteller hier seinen Umsatz um gleich 7,8 Prozent steigern, andererseits gab das Betriebsergebnis um satte 34,2 Prozent nach, sodass am Ende des Quartals für Europa eine Umsatzrendite von 2,6 Prozent im Buche steht; im Vergleichsquartal des Vorjahres waren dies noch 4,3 Prozent. Wie Apollo Tyres dazu in seiner Mitteilung zum Quartalsbericht schreibt, habe das „Europageschäft unter schwierigen Bedingungen und in einem der saisonal schwächeren Quartale gute Ergebnisse erzielt“. Apollo Tyres‘ Chairman Onkar S. Kanwar befand unterdessen, es sei „ermutigend zu sehen, dass die Leistung des indischen Geschäfts den Erwartungen entspricht – vor allem dank der starken Dynamik im Ersatzteilgeschäft. Diese Ergebnisse unterstreichen die Widerstandsfähigkeit unseres Geschäftsmodells und unsere Fähigkeit, langfristigen Wert für Aktionäre zu schaffen.“ Zu Europa sagte Kanwar indes nichts.

