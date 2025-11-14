Yokohama Rubber meldet Rekordkennzahlen auf breiter Front

Mit Blick auf die Kennzahlen der ersten neun Monate des laufenden Geschäftsjahres kann Yokohama Rubber heute über einen Rekordumsatz und -gewinn sowie eine Rekordrendite berichten. Wie der japanische Hersteller dazu in seinem aktuellen Bericht schreibt, legte der Umsatz um immerhin zwölf Prozent zu, während der operative Gewinn konzernweit gleich um 20,8 Prozent anstieg, woraus sich nun eine Rendite in Höhe von 11,5 Prozent ergibt. Der hohe Anstieg der Gewinnkennzahlen sei „auf die starke Performance der bestehenden Geschäftsbereiche zurückzuführen, die die einmaligen Kosten im Zusammenhang mit der Übernahme und Konsolidierung des OTR-Geschäfts von Goodyear ausgeglichen“ hätten, heißt es dazu in dem Bericht. Die „starke Performance“, das war etwa der Anstieg der Absätze von Pkw-Reifen, insbesondere bei Advan und Geolandar sowie bei Winterreifen und solchen mit großen Durchmessern. Gerade der Reifenbereich hat in den vergangen neun Monaten stark zu den Ergebnissen des Herstellers beigetragen mit einem starken Wachstum beim Umsatz und einem noch stärkeren Wachstum beim Gewinn und folglich einer Marge von sogar 11,7 Prozent.

Mehr zu diesen Zahlen erfahren Sie hier in unserem Geschäftsberichte-Archiv.