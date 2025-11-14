Alldata Europe ernennt Peter Ballé zum neuen Vice President of Sales

Alldata Europe hat mit Peter Ballé einen neuen Vice President of Sales ernannt. Mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung in der Automobilbranche bringe er umfassende Expertise in seine neue Rolle ein, heißt es dazu in einer Mitteilung des Anbieters von unbearbeiteten OEM-Reparatur- und Diagnosedaten für die professionelle Kfz-Servicebranche. „Ich freue mich sehr, in einer so dynamischen Wachstumsphase zu Alldata Europe zu stoßen“, sagte Ballé. „Unsere starke Produktstrategie, die wachsende Präsenz in wichtigen Märkten und unser Engagement für OEM-Genauigkeit versetzen uns in die beste Position, Werkstätten mit den richtigen Werkzeugen zu unterstützen – für mehr Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit.“ Gegründet im Jahr 1986, versorgt Alldata weltweit über 115.000 Werkstätten mit Informationen und Technologien.