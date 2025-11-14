Autofahrer unterschätzen Nassbremswege

Der indische Reifenhersteller Apollo Tyres hat OnePoll mit einer Umfrage zum Wissen europäischer Autofahrer um das Thema Nassbremswege beauftragt. In Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, den Niederlanden, Polen, Spanien und Ungarn wurden dazu jeweils 1.000 Pkw-Besitzer befragt. Im Mittel über die acht Nationen hat mehr als die Hälfte der Teilnehmer (54 Prozent) den als sicher eingestuften Bremsweg auf Schnellstraßen bei Nässe unterschätzt oder kennt diesen erst gar nicht. Dabei liegen die Autofahrer hierzulande mit 57 Prozent sogar leicht über dem europäischen Durchschnitt, aber immerhin besser als die italienischen und französischen Mobilisten, für die ein entsprechender Anteil von 66 respektive 67 Prozent genannt wird. Diesbezüglich aufgeklärter scheint man demgegenüber in Ungarn (47 Prozent) und Polen (46 Prozent) zu sein.

