„Rundum gesteigerte Performance“ – Bridgestone führt UHP-Reifen Potenza Sport Evo ein

Der neue Bridgestone Potenza Sport Evo kommt ab Anfang des neuen Jahres in 92 Größen auf den Markt, gefolgt von weiteren 47 Größen im Folgejahr; der neue UHP-Reifen zeichnet sich dabei durch „eine rundum gesteigerte Performance“ aus im Vergleich zu seinem 2021 eingeführten Vorgänger (Bild: Bridgestone)

Bridgestone stellt seinen neuesten Ultra-High-Performance-Reifen vor: den Bridgestone Potenza Sport Evo mit Enliten-Technologie. Aufbauend auf dem mehrfach ausgezeichneten und 2021 eingeführten Potenza Sport soll der neue Reifen „eine nochmals verbesserte Sportlichkeit, mehr Kontrolle bei Nässe, höhere Laufleistung sowie optimierte Kraftstoff- bzw. Energieeffizienz“ liefern, verspricht der Hersteller. Darüber hinaus bietet Bridgestones neuer UHP-Reifen ein erweitertes Line-up mit zahlreichen neuen Dimensionen.

