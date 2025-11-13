https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/11/Der-neue-Bridgestone-Potenza-Sport-Evo-kommt-ab-Anfang-des-neuen-Jahres-auf-den-Markt-und-zeichnet-sich-dabei-durch-eine-rundum-gesteigerte-Performance-aus.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2025-11-13 09:46:252025-11-13 09:50:17„Rundum gesteigerte Performance“ – Bridgestone führt UHP-Reifen Potenza Sport Evo ein
„Rundum gesteigerte Performance“ – Bridgestone führt UHP-Reifen Potenza Sport Evo ein
Bridgestone stellt seinen neuesten Ultra-High-Performance-Reifen vor: den Bridgestone Potenza Sport Evo mit Enliten-Technologie. Aufbauend auf dem mehrfach ausgezeichneten und 2021 eingeführten Potenza Sport soll der neue Reifen „eine nochmals verbesserte Sportlichkeit, mehr Kontrolle bei Nässe, höhere Laufleistung sowie optimierte Kraftstoff- bzw. Energieeffizienz“ liefern, verspricht der Hersteller. Darüber hinaus bietet Bridgestones neuer UHP-Reifen ein erweitertes Line-up mit zahlreichen neuen Dimensionen.
Schreiben Sie einen KommentarAn Diskussionen teilnehmen
Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!