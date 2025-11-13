https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/11/Pirellis-Cinturato-All-Season-SF3-setzt-erneut-den-Massstab-im-Auto-Express-Ganzjahresreifentest-und-gilt-daher-als-der-ultimative-Ganzjahresreifen.webp 1341 1787 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2025-11-13 16:55:462025-11-13 14:08:35Pirellis „ultimativer Ganzjahresreifen“ zeigt erneut bei Auto Express keine Schwächen
Pirellis „ultimativer Ganzjahresreifen“ zeigt erneut bei Auto Express keine Schwächen
Nachdem Auto Express vor wenigen Wochen seinen viel gelesenen Winterreifentest veröffentlicht hat, legt die britische Zeitschrift jetzt mit einem Ganzjahresreifentest nach, und zwar ebenfalls von Reifen der Größe 225/45 R17. Im Test dabei: sechs Reifen von Bridgestone, Continental, Dunlop, Pirelli, Sailun und Vredestein. Diese – so das Fazit des Tests – weisen eine vergleichsweise hohe Leistungsdichte auf, in der sich der zweitplatzierte Reifen aus Deutschland in den beiden Aquaplaningdisziplinen sogar kräftige Ausrutscher erlauben durfte.
