Pirellis „ultimativer Ganzjahresreifen“ zeigt erneut bei Auto Express keine Schwächen

Nachdem Auto Express vor wenigen Wochen seinen viel gelesenen Winterreifentest veröffentlicht hat, legt die britische Zeitschrift jetzt mit einem Ganzjahresreifentest nach, und zwar ebenfalls von Reifen der Größe 225/45 R17. Im Test dabei: sechs Reifen von Bridgestone, Continental, Dunlop, Pirelli, Sailun und Vredestein. Diese – so das Fazit des Tests – weisen eine vergleichsweise hohe Leistungsdichte auf, in der sich der zweitplatzierte Reifen aus Deutschland in den beiden Aquaplaningdisziplinen sogar kräftige Ausrutscher erlauben durfte.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen