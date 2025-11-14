Linglong-CEO Wang spricht auf der COP30 über den industriellen Wandel Chinas

Auch China präsentiert sich auf der 30. Weltklimakonferenz, die seit Montag im brasilianischen Belem läuft, mit einem eigenen Pavillon. Stellvertretend für den industriellen Wandel Chinas hielt Wang Feng, Präsident und CEO von Shandong Linglong, eine Grundsatzrede, in der er über die ökologischen Entwicklungen und Ziele des Reifenherstellers berichtete. So habe sich Linglong verpflichtet, seine CO2-Emissionen bis 2023 deutlich zu reduzieren und bis 2050 Klimaneutralität zu erreichen, „das heißt bereits ein Jahrzehnt vor dem im Pariser Abkommen festgelegten Zeitplan für chinesische Unternehmen“, so der Hersteller in einer Mitteilung. Damit verfolgt Linglong als Unternehmen das gleiche Ziel wie auch die Europäische Union.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen