Vier Monate mit robustem Wachstum – Dataforce sieht Markterholung

Der deutsche Pkw-Markt zeigte sich im Oktober 2025 „robust“, wie dazu das Marktforschungsunternehmen Dataforce anmerkt: Rund 250.000 Autos kamen neu auf die Straßen. Das entspricht einem Wachstum von knapp acht Prozent und aufs Jahr hochgerechnete Neuzulassungen von 2,96 Millionen. „Das zeigt, wo im nächsten Jahr die Reise hingehen kann. Das Jahr 2025 wird jedoch durch das schwache erste Halbjahr schwächer abschneiden.“ Dataforce rechnet bis einschließlich Dezember mit 2,82 Millionen Pkw-Neuzulassungen und damit einer Stagnation gegenüber dem Vorjahr. Dass der Pkw-Markt nun seit vier Monaten „mit robusten Wachstumsraten glänzen“ könne, liege vor allem an der Entwicklung der privaten Nachfrage. Diese sei im Oktober um weitere zwölf Prozent geklettert; bis zum Ende des Jahres werden die privaten Neuzulassungen voraussichtlich um 20.000 Einheiten zunehmen.

