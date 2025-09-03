CMS Automotive Trading startet mit Kompletträdern in die neue Saison

Räderanbieter CMS startet mit einer Neuerung in die Umrüstsaison. Wie CMS Automotive Trading mit Sitz in St. Leon-Rot (Baden-Württemberg) mitteilt, könnten registrierte Händler im Onlineshop nun auch Kompletträder bestellen. Diese könnten je nach Bedarf des Kunden auch mit vorprogrammierten RDKS-Sensoren ausgestattet werden. „Wie gewohnt einfach und komfortabel“, so der Anbieter, könnten Kunden die Kompletträder im Händlershop konfigurieren und bestellen. Die Reifenpreise seien „tagesaktuell“ und die Lieferung finde innerhalb von fünf Werktagen statt.