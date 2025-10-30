GRI gibt auch strategische Partnerschaft mit Grasdorf bekannt

Global Rubber Industries (GRI) wird auf der Agritechnica nicht nur sein neues Stahlgürtelsortiment in den Mittelpunkt stellen, sondern auch Informationen zu seiner neuen strategischen Partnerschaft mit der Grasdorf GmbH bekannt geben. Seit 2012 vermarktet die Pneuhage-Gruppe, zu der auch Grasdorf gehört, bereits die Industriereifen von GRI. „Als autorisierte Vertriebspartner von GRI auf dem deutschen Markt wird Grasdorf über etablierte lokale Händler und landwirtschaftliche Dienstleister Zugang zu den neuesten Technologien einschließlich des neuen Steel-Beltes-Sortiments ermöglichen “, heißt es beim indischen Reifenhersteller über die Partnerschaft im Bereich Landwirtschaftsreifen. Mit den neuen Produkten und der Marktexpansion will das Unternehmen aus Sri Lanka seine Position in Europa stärken und „eine neue Wachstumsphase vorantreiben“. Genauere Details zur erweiterten Partnerschaft werden auf der Messe bekannt gegeben. Der Reifenhersteller ist in Halle 4 auf dem Stand B05 zu finden.