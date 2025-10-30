https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/10/Titan-schliesst-strategische-Partnerschaft-mit-brasilianischem-Raederhersteller-.webp 1125 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2025-10-30 10:58:472025-10-30 11:14:44Titan International schließt strategische Partnerschaft mit Räderhersteller in Brasilien
Titan International schließt strategische Partnerschaft mit Räderhersteller in Brasilien
Der Hersteller von Off-Highway-Rädern und Reifen Titan International hat eine strategische Partnerschaft mit dem brasilianischen Räderhersteller Rodaros Industria de Rodas Ltda. abgeschlossen. Diese Vereinbarung ist bereits am 31. Juli angekündigt worden und hat nun das behördliche Prüfverfahren abgeschlossen.
