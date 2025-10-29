Im Zweifel lieber mehr Grip/Nasshaftung als weniger Rollwiderstand

Laut dem Automobilclub von Deutschland (AvD) sollte beim Kauf von Reifen „Sicherheit vor Klimafreundlichkeit“ gehen. Konkret abgestellt wird bei alldem auf deren Rollwiderstand respektive seinen Einfluss auf den Kraftstoffverbrauch von konventionellen Verbrennern bzw. auf die mit einer Batterieladung erzielbare Reichweite von Elektrofahrzeugen. Liege der Rollwiderstandsbeiwert herkömmlicher Reifen heute irgendwo zwischen sieben und neun Kilogramm je Tonne, wäre eine weitere Senkung demnach also durchaus sinnvoll im Hinblick auf ein Mehr an Effizienz. „Ein etwa fünf Prozent besserer Rollwiderstand entspricht etwa einem Prozent weniger Kraftstoffverbrauch“, bestätigt denn auch Henning Klipp vom AvD-Reifentestpartner Tempotire.

„Technisch gesehen steht der geringere Rollwiderstand jedoch im Gegensatz zum optimalen Grip. Die Haftung auf der Straße, gerade bei schwierigen Verhältnissen wie Regen oder Matsch, ist aber ein großer Sicherheitsaspekt für alle Verkehrsteilnehmer und sollte stets an erster Stelle stehen“, befindet der Klub. Vor diesem Hintergrund wird Verbrauchern bei der Reifenwahl im Zweifelsfall „zu mehr Grip bzw. Nasshaftung“ geraten. „Denn eine unfallfreie Fahrt dient letztlich auch der Umwelt“, so der AvD. Gleichwohl habe sich in der Reifenentwicklung während der letzten Jahre sehr viel getan, sagt Klipp. Aber nicht alle Hersteller bekämen die Balance zwischen gutem Grip und niedrigem Rollwiderstand gleichgut hin, empfiehlt der AvD insofern einen Blick auf Reifentests wie nicht zuletzt den von ihm vor Kurzem veröffentlichten Ganzjahresreifenvergleich.