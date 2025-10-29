Reifenindustrie will „Mehrwert für die Gesellschaft“ schaffen

Die European Tyre and Rubber Manufacturers‘ Association (ETRMA) ist Geschichte – zumindest unter diesem Namen. Denn der bisherige europäische Reifen- und Kautschukherstellerverband hat seit Ende vergangenen Jahres nur noch Unternehmen ersterer der beiden Kategorien als Mitglieder und trägt diesem Umstand Rechnung mit einer Umbenennung/Neufokussierung: Die Interessenvertretung tritt nunmehr als Tyres Europe auf, wobei dieser Name noch um den Zusatz European Tyre Manufacturers’ Association (ETMA) ergänzt wird. Ziel sei wie gehabt, wettbewerbsfähig zu bleiben und einen „Mehrwert für die Gesellschaft“ zu schaffen.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen