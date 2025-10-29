Reifenindustrie will „Mehrwert für die Gesellschaft“ schaffen

https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/10/ETRMA-wird-Tyres-Europe.webp 1125 1500 Christian Marx https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christian Marx2025-10-29 12:16:492025-10-29 12:16:49Reifenindustrie will „Mehrwert für die Gesellschaft“ schaffen
Die European Tyre and Rubber Manufacturers‘ Association (ETRMA) ist Geschichte – zumindest unter diesem Namen. Denn der bisherige europäische Reifen- und Kautschukherstellerverband hat seit Ende vergangenen Jahres nur noch Unternehmen ersterer der beiden Kategorien als Mitglieder und trägt diesem Umstand Rechnung mit einer Umbenennung/Neufokussierung: Die Interessenvertretung tritt nunmehr als Tyres Europe auf, wobei dieser Name noch um den Zusatz European Tyre Manufacturers’ Association (ETMA) ergänzt wird. Ziel sei wie gehabt, wettbewerbsfähig zu bleiben und einen „Mehrwert für die Gesellschaft“ zu schaffen.
