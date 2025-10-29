Reifenindustrie will „Mehrwert für die Gesellschaft“ schaffen

Im Zuge der Veränderung des bisherigen Marktauftrittes (oben) bzw. der Umbenennung von ehemals ETRMA in Tyres Europe ist in der Subline des neuen Verbandslogos zumindest ein Teil des bisherigen Namens erhalten geblieben (Bild: Tyres Europe)

Die European Tyre and Rubber Manufacturers‘ Association (ETRMA) ist Geschichte – zumindest unter diesem Namen. Denn der bisherige europäische Reifen- und Kautschukherstellerverband hat seit Ende vergangenen Jahres nur noch Unternehmen ersterer der beiden Kategorien als Mitglieder und trägt diesem Umstand Rechnung mit einer Umbenennung/Neufokussierung: Die Interessenvertretung tritt nunmehr als Tyres Europe auf, wobei dieser Name noch um den Zusatz European Tyre Manufacturers’ Association (ETMA) ergänzt wird. Ziel sei wie gehabt, wettbewerbsfähig zu bleiben und einen „Mehrwert für die Gesellschaft“ zu schaffen.

