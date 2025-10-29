Agritechnica: Ascenso Tyres präsentiert neben Reifen auch Visionen

Die Mahansaria Group wird mit ihrer Off-Highway-Reifenmarke Marke Ascenso Tyres an der Agritechnica 2025 teilnehmen. Vom 9. bis 15. November wird das Unternehmen seine neuesten Innovationen und das komplette Landwirtschaftsreifensortiment in Halle 25, Stand B56, präsentieren.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen