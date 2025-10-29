Agritechnica: Ascenso Tyres präsentiert neben Reifen auch Visionen

https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/10/Ascenso-Tyres-Marcel-Fuehrer-.webp 1124 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2025-10-29 09:18:152025-10-28 11:41:13Agritechnica: Ascenso Tyres präsentiert neben Reifen auch Visionen
Die Mahansaria Group wird mit ihrer Off-Highway-Reifenmarke Marke Ascenso Tyres an der Agritechnica 2025 teilnehmen. Vom 9. bis 15. November wird das Unternehmen seine neuesten Innovationen und das komplette Landwirtschaftsreifensortiment in Halle 25, Stand B56, präsentieren.
