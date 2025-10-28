IAA-Transportation-2026-Aussteller können von Frühbucherrabatt profitieren

Nach der Messe ist vor der Messe. Während der Verband der Automobilindustrie (VDA) erst kürzlich Bilanz seiner IAA Mobility gezogen hat, laufen bereits die Planungen für die kommende IAA Transportation. Wie der Herstellerverband mitteilt, können potenzielle Aussteller der Nutzfahrzeugmesse, die vom 15. bis 20. September 2026 in Hannover stattfindet mit dem Pressetag am 14. September, derzeit noch von einem Frühbucherrabatt profitieren. Bei Standbuchungen, die bis zum 28. November dieses Jahres beim VDA eingehen, ziehen die Veranstalter demnach zehn Prozent von der Standmiete ab. Zur IAA Transportation 2024 hatten die knapp 1.700 Aussteller aus 41 Ländern rund 145.000 Besucher nach Hannover gelockt.