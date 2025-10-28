https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/10/Linglong_Tire_Agritechnica_2025.webp 1123 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2025-10-28 08:39:382025-10-28 08:39:38Linglong erstmals mit eigenem Stand auf der Agritechnica vertreten
Linglong erstmals mit eigenem Stand auf der Agritechnica vertreten
Linglong Tire zeigt sich vom 9. bis 15. November 2025 erstmals mit einem eigenen Stand auf der Agritechnica in Hannover. In Halle 5 auf Stand D47 stellt der chinesische Reifenhersteller auf knapp 150 Quadratmetern die neuesten und wichtigsten OTR-Produkte aus, wobei der Fokus auf Reifen für den Agrarsektor liegt. Darüber hinaus zeigt Linglong auch aktuelle Produkte aus den Bereichen Lkw, Transporter und Pkw.
Schreiben Sie einen KommentarAn Diskussionen teilnehmen
Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!