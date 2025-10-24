Nächste Karrierestation für Adeel Tariq

Nach seinem vor drei Jahren erfolgten Wechsel von Prometeon zu Yokohama als Vice President Human Resources & Administration bei dem Europaableger des Reifenherstellers aus Japan hatte Adel Tariq erst diesen Sommer als Vice President Global Human Recources, Talent Acquisition & Organization Development dort entsprechende Verantwortung übernommen in Bezug auf dessen OHT-Division (Off Highway Tires). Zwischenzeitlich bzw. nur wenigen Monate später ist bereits der nächste Karriereschritt innerhalb Yokohamas gefolgt, ist er eigenen Worten zufolge im Oktober doch zum Senior Vice President Global Human Resources bei Yokohama ATG befördert worden. Besagte Geschäftseinheit des Reifenherstellers besteht laut Tariq aus hundertprozentigen Tochtergesellschaften der japanischen Yokohama Rubber Co. Ltd., die gemeinsam das Geschäft der Marken Alliance, Galaxy und Primex, wobei Yokohama ATG die Gesamtverantwortung für Design, Entwicklung, Herstellung, Vermarktung und Vertrieb dieser Spezialreifen in fast 120 Ländern weltweit trage.