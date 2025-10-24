Rabattaktion rund um Magna-Kranreifen

Bei Magna Tyres läuft derzeit eine Rabattaktion rund um die Kranreifen „M-Crane“ und „MA03“ des in Waalwijk/Niederlande ansässigen Anbieters. Werden mindestens sechs oder mehr Profile ersteren Typs in den Größen 385/95 R25 oder 445/95 R25 geordert, wird Geschäftskunden ein dreiprozentiger Preisnachlass versprochen, der sich ab zwölf Reifen auf fünf Prozent und ab 20 Reifen auf zehn Prozent erhöht. In Bezug auf den „MA03“ gilt das Angebot für dieselben beiden Größen, und auch die Stückzahlstufen (ab sechs, zwölf und 20) für die Rabatte sind identisch. Allerdings sollen die Nachlässe hier dann bei fünf, zehn bzw. 15 Prozent liegen.