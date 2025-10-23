K 2025: WdK zieht positive Bilanz trotz schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen

Der Wirtschaftsverband der deutschen Kautschukindustrie (WdK) zieht ein positives Fazit nach der Teilnahme an der Messe K 2025 in Düsseldorf. Der Verband war wieder auf der traditionellen Gummistraße, der Rubber Street, vertreten. „Von den 175 000 Fachbesuchern aus 160 Ländern waren viele auf der Gummistraße unterwegs“, freute sich WdK-Hauptgeschäftsführer Boris Engelhardt. Knapp drei Viertel davon sind nach Messeangaben aus dem Ausland angereist. Diese Internationalität sei auch typisch für die global agierende Kautschukindustrie. „Nicht nur unsere Rohstoffe und Vorprodukte, sondern auch unsere Mitglieder gehen weite Wege und sind weltweit aktiv und erfolgreich. Umso wichtiger ist der Austausch mit Marktteilnehmern und Zulieferern aus den europäischen und außereuropäischen Partnerländern, wie ihn die K 2025 wieder hervorragend ermöglicht hat.“ Trotz der schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sei die Stimmung überraschend positiv gewesen. Die nächste K wird vom 18. bis 25. Oktober 2028 wieder in Düsseldorf stattfinden.