Check24 launcht AI-Reifenscanner für Onlinereifenkauf
Das Vergleichsportal Check24 will den Onlinekauf von Autoreifen jetzt noch komfortabler und intuitiver machen. Bereits im Sommer hatte das Unternehmen einen selbst entwickelten KI-Autoreifen- und Labelscanner für die Reklamation gelauncht. Aufbauend auf diesem wurde jetzt ein zweiter Scanner auf den Markt gebracht. Mit ihm könnten Kunden die Daten ihres Reifens ganz einfach per Foto mit dem Smartphone erfassen – ob am montierten Reifen, am losen Ersatzreifen oder sogar auf Dokumenten wie Rechnungen und Fahrzeugscheinen.
