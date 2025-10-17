Vipal Rubber unterstreicht auf Konferenz „langfristiges Engagement im OTR-Sektor“

Seit jeher ist Vipal Rubber in der Runderneuerung und Reparatur von OTR-Reifen engagiert und liefert dazu die Materialien. Folglich nutzte das aus Brasilien stammende Unternehmen die Global OTR Conference, die Anfang Oktober im belgischen Antwerpen erstmals stattfand, für einen Auftritt und gab den Delegierten vor Ort einen Einblick in sein „umfangreiches Produktportfolio“, so Fabricio Nedeff im Nachgang zu der Konferenz. „Die Teilnahme unterstreicht unser Engagement, leistungsstarke, nachhaltige und wirtschaftliche Lösungen für den EMEA-Markt anzubieten, was die Beziehungen zu unseren Kunden und strategischen Partnern in der Region stärkt“, so Vipals Verkaufsleiter für den EMEA-Markt, der am letzten der drei Veranstaltungstage außerdem an einer Podiumsdiskussion zum Thema OTR-Reifenrunderneuerung teilnahm. „Wir investieren kontinuierlich in Technologie und Innovation, um den Anforderungen des europäischen Marktes gerecht zu werden und Lösungen anzubieten, die Leistung und Umweltverantwortung vereinen. Unsere Präsenz hier unterstreicht unser langfristiges Engagement im OTR-Sektor“, so Nedeff abschließend.