102psi bilanziert „durchschlagenden Erfolg“ seiner ersten Global OTR Conference
Die Veranstalter der ersten Global OTR Conference, die vom 1. bis 3. Oktober in Antwerpen stattfand, ziehen eine positive Bilanz ihrer Premiere, die „ein durchschlagender Erfolg“ gewesen sei, wie dazu Koen Vandermeersch vom OTR-Beratungsunternehmen 102psi betonte, das auch die Datenbank The Global OTR Library betreibt. Immerhin habe die Konferenz auf Anhieb 160 Delegierte aus sechs Kontinenten und damit Fachleute aus der gesamten Wertschöpfungskette für Off-the-road- bzw. OTR-Reifen nach Belgien geführt. Die 102psi-Konferenz habe dabei nicht nur die Zusammenarbeit, das Sicherheitsbewusstsein und technologische Innovationen in der globalen OTR-Branche befördert, wie Vandermeersch betont, sondern vor allem ein Netzwerk geschaffen.
