102psi bilanziert „durchschlagenden Erfolg“ seiner ersten Global OTR Conference

,
Die erste Global OTR Conference, die Anfang Oktober in Antwerpen stattfand, hat auf Anhieb 160 Delegierte aus sechs Kontinenten und damit Fachleute aus der gesamten Wertschöpfungskette für OTR-Reifen nach Belgien geführt – wofür Tim Verhaeghe von Tech Europe aus Belgien (am Mikrofon) sich bei Veranstalter Koen Vandermeersch (ganz links im Bild) bedankte (Bild: 102psi)

Die Veranstalter der ersten Global OTR Conference, die vom 1. bis 3. Oktober in Antwerpen stattfand, ziehen eine positive Bilanz ihrer Premiere, die „ein durchschlagender Erfolg“ gewesen sei, wie dazu Koen Vandermeersch vom OTR-Beratungsunternehmen 102psi betonte, das auch die Datenbank The Global OTR Library betreibt. Immerhin habe die Konferenz auf Anhieb 160 Delegierte aus sechs Kontinenten und damit Fachleute aus der gesamten Wertschöpfungskette für Off-the-road- bzw. OTR-Reifen nach Belgien geführt. Die 102psi-Konferenz habe dabei nicht nur die Zusammenarbeit, das Sicherheitsbewusstsein und technologische Innovationen in der globalen OTR-Branche befördert, wie Vandermeersch betont, sondern vor allem ein Netzwerk geschaffen.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern.

Leser werden

Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen
/0 Kommentare/von
0 Kommentare

Schreiben Sie einen Kommentar

﻿An Diskussionen teilnehmen
﻿Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert