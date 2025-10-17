Prometeon äußert sich zur Kompatibilität unterschiedlich gebrandeter Serie-02-Reifen

Im Oktober 2024 hatte die Prometeon Tyre Group den Wandel von „Prometeon“ als Hersteller- hin zur Hersteller- und auch Produktmarke mit einem großangelegten Event vollzogen. Seither ergänzt der Hersteller sein Sortiment kontinuierlich um weitere Reifendimensionen und Profile, wobei in der aktuell noch laufenden „Übergangsphase sowohl Reifen der Marke Pirelli/Prometeon Engineered und Reifen der neuen Marke Prometeon nebeneinander verfügbar sind“. Können entsprechende Reifen desselben Reifentyps mit unterschiedlichen Markenbezeichnungen auf den Seitenwänden aber auch auf einer Achse gefahren werden? Laut dem Hersteller gibt es darauf eine eindeutige Antwort.

