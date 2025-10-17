https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/10/2025-Vergoelst-unterstuetzt-Torfmoosprojekt-am-Steinhuder-Meer-Hauke-Mueller-Fotografie.webp 1125 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2025-10-17 09:28:352025-10-17 09:28:35Vergölst unterstützt Torfmoosprojekt am Steinhuder Meer
Vergölst unterstützt Torfmoosprojekt am Steinhuder Meer
Hochmoore sind essenzielle Kohlenstoffspeicher und wichtige Lebensräume. Um ihren Erhalt in Niedersachsen zu fördern, unterstützt Vergölst im Jahr 2025 ein Projekt zur Torfmoosvermehrung am Steinhuder Meer. Durch diese Hilfe können auf einer Gesamtfläche von 300 Quadratmetern Torfmoose kultiviert werden.
Schreiben Sie einen KommentarAn Diskussionen teilnehmen
Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!