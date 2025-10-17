Vergölst unterstützt Torfmoosprojekt am Steinhuder Meer

2025 Vergoelst unterstuetzt Torfmoosprojekt am Steinhuder Meer Hauke Mueller Fotografie

Hochmoore sind essenzielle Kohlenstoffspeicher und wichtige Lebensräume. Um ihren Erhalt in Niedersachsen zu fördern, unterstützt Vergölst im Jahr 2025 ein Projekt zur Torfmoosvermehrung am Steinhuder Meer. Durch diese Hilfe können auf einer Gesamtfläche von 300 Quadratmetern Torfmoose kultiviert werden.

