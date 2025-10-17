ZVK wählt Jürgen Gros zum Hauptgeschäftsführer

Der Zentralverband des Kraftfahrzeughandwerks – Bundesinnungsverband (ZVK) hat in seiner Mitgliederversammlung Jürgen Gros (56) zum Hauptgeschäftsführer gewählt. Der promovierte Politikwissenschaftler bringt fast 25 Jahre Verbandserfahrung in den ZVK ein. „Wir freuen uns sehr darüber, dass wir auf Jürgen Gros beim Aufbau der Geschäftsstelle des Bundesinnungsverbandes zählen können. Seine Expertise ist für uns in einer Phase des Um- und Aufbruchs wertvoll“, so Detlef Peter Grün, Vorstandsvorsitzende des ZVK und Bundesinnungsmeister.