Bridgestone bleibt Partner der GCOTY-Awards – Klassensieger stehen fest

Seit dieser Woche stehen die Klassensieger des Awards German Car of the Year (GCOTY) fest; die 40-köpfige unabhängige Journalistenjury hatte diese zuvor aus 89 zur Abstimmung stehenden Fahrzeugen ausgewählt. Neuerlich unterstützt Bridgestone dabei die Award-Vergabe als Partner. „Durch unsere Partnerschaft mit den German-Car-of-the-Year-Awards unterstreichen wir unsere enge Zusammenarbeit mit vielen weltweit führenden Automobilherstellern“, betont dazu Christian Mühlhäuser, Vice President Bridgestone Central Europe. In der Kategorie Budget siegte der Dacia Bigster, im Segment Compact überzeugte der Škoda Elroq. Der Premiumtitel ging an den Hyundai Ioniq 9, in der Klasse Luxury setzte sich der Cadillac Vistiq durch. Als Gewinner der Kategorie Performance wurde der Lucid Air Sapphire ausgezeichnet. Der Gesamtsieger des Wettbewerbs wird dann am 17. November 2025 bekanntgegeben, ein Termin, dem die Branche „mit Spannung“ entgegenblickt, gelte die Entscheidung doch „als Gradmesser für Innovationskraft, Design und Technologie“, unterstreicht Award-Partner Bridgestone.