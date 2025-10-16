Pyrum Innovations kann in Perl-Besch endlich mit Bauarbeiten beginnen

Als Pyrum Innovations im Juni die Baugenehmigung für sein zweites eigenes Pyrolysewerk im saarländischen Perl-Besch erhalten hatte, kündigte das Unternehmen den feierlichen ersten Spatenstich direkt für den Folgemonat an. Doch daraus wurde bisher nichts – bis jetzt. Wie Pyrum in einer aktuellen Mitteilung schreibt, wolle man nun am 14. November mit den Bauarbeiten für das Werk beginnen, das über eine Recyclingkapazität von mehr als 22.000 Tonnen Altreifen pro Jahr verfügen soll. Warum aber die Verzögerung?

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen