Prinx Chengshan mit erstem Jahr als Sponsor in der ETRC „sehr zufrieden“

Seit Anfang der Saison unterstützen die beiden zum chinesischen Hersteller Prinx Chengshan gehörenden Reifenmarken Fortune und Austone bereits das Team von Garrett Trucksport als Hauptsponsor. Nach dem letzten Rennen der diesjährigen European Truck Racing Championship (ETRC), das am vorvergangenen Wochenende im spanischen Jarama stattgefunden hat, blicken die Verantwortlichen in der Europa-Zentrale des Herstellers in Darmstadt „sehr zufrieden auf ihr Sponsoring“ zurück. Die Saison 2025 sei nun Geschichte, zurück blieben „beeindruckte Zuschauer und positive Erinnerungen“, heißt es dazu in einer Mitteilung zum Rennwochenende, zu dem Prinx Chengshan erneut etliche Geschäftspartner aus seinen wichtigsten Märkten, darunter auch aus Deutschland, zu Gast hatte.

