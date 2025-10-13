https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/10/Michelle-Zhu-bei-Michelin-bisher-fuer-Transformationsprojekte-in-Europa-zustaendig-wird-CEO-fuer-den-Hersteller-in-Suedkorea.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2025-10-13 10:05:022025-10-13 10:05:02Michelin macht Europas Transformations-Verantwortliche zum Korea-CEO
Michelin macht Europas Transformations-Verantwortliche zum Korea-CEO
Michelin hat Michelle Zhu zum Chief Executive Officer (CEO) mit Verantwortung fÃ¼r das GeschÃ¤ft in SÃ¼dkorea ernannt. Die gebÃ¼rtige Chinesin steht bereits seit 2020 in den Diensten des franzÃ¶sischen Reifenherstellers und hatte dort zuletzt vom Konzernsitz in Clermont-Ferrand aus als Chief Transformation Officer fÃ¼r die Region Europa gewirkt. Zhu lÃ¶st JÃ©rÃ´me Vincon ab, der kÃ¼nftig Verantwortung fÃ¼r Michelin in Japan Ã¼bernehmen wird.
Schreiben Sie einen Kommentarï»¿An Diskussionen teilnehmen
ï»¿Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!