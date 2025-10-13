Michelin macht Europas Transformations-Verantwortliche zum Korea-CEO

Michelle Zhu, bei Michelin bisher fÃ¼r Transformationsprojekte in Europa zustÃ¤ndig, wird CEO fÃ¼r den Hersteller in SÃ¼dkorea (Bild: Michelin)

Michelin hat Michelle Zhu zum Chief Executive Officer (CEO) mit Verantwortung fÃ¼r das GeschÃ¤ft in SÃ¼dkorea ernannt. Die gebÃ¼rtige Chinesin steht bereits seit 2020 in den Diensten des franzÃ¶sischen Reifenherstellers und hatte dort zuletzt vom Konzernsitz in Clermont-Ferrand aus als Chief Transformation Officer fÃ¼r die Region Europa gewirkt. Zhu lÃ¶st JÃ©rÃ´me Vincon ab, der kÃ¼nftig Verantwortung fÃ¼r Michelin in Japan Ã¼bernehmen wird.

