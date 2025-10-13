Borbet Austria wird als eines der besten gefÃ¼hrten Unternehmen Ã–sterreichs ausgezeichnet

Borbet Austria wurde von Deloitte Ã–sterreich und der Raiffeisenlandesbank NiederÃ¶sterreich-Wien AG als eines der am besten gefÃ¼hrten Unternehmen Ã–sterreichs ausgezeichnet.Â Das Programm â€žAustriaâ€™s Best Managed Companiesâ€œ richtet sich an Ã¶sterreichische Unternehmen mit einem Jahresumsatz von Ã¼ber 60 Millionen Euro und bewertet sie in den Kategorien Strategie, ProduktivitÃ¤t & Innovationen, Governance & Finanzen sowie Kultur & Commitment.Â â€žDiese Auszeichnung ist fÃ¼r uns eine groÃŸe Ehre und besondere Anerkennung. Vor allem fÃ¼r unser Team, unsere Partner und unsere Kunden, die Borbet Austria jeden Tag mitgestalten. Exzellentes Management bedeutet fÃ¼r uns, wirtschaftlichen Erfolg mit Verantwortung zu binden: fÃ¼r Innovation, Nachhaltigkeit und fÃ¼r ein respektvolles Miteinander. Wir danken der Jury und den Veranstaltern fÃ¼r diesen Award und versprechen auch zukÃ¼nftig mit Begeisterung und Teamgeist ein Vorbild fÃ¼r verantwortungsvolles und zukunftsorientiertes Unternehmertum zu seinâ€œ, so Helmuth Huber, GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer der Borbet Austria GmbH.