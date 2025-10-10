https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/10/Waehrend-die-entlassenen-Goodyear-Mitarbeiter-an-den-Standorten-in-Hanau-und-Fulda-von-EU-Hilfen-profitieren-koennen-gehen-die-Beschaeftigen-im-Werk-in-Fuerstenwalde-leer-aus.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2025-10-10 11:51:072025-10-10 11:51:07Warum erhalten entlassene Goodyear-Mitarbeiter in Fürstenwalde keine EU-Mittel?
Warum erhalten entlassene Goodyear-Mitarbeiter in Fürstenwalde keine EU-Mittel?
Seit dieser Woche ist klar, dass die an den Goodyear-Standorten in Fulda und in Hanau Entlassenen mit EU-Hilfen in Höhe von insgesamt drei Millionen Euro bei sogenannten Wiedereingliederungsmaßnahmen unterstützt werden. Bekanntlich schließt der Hersteller aber auch seine Reifenproduktion im brandenburgischen Fürstenwalde, wo die dann ehemaligen Goodyear-Mitarbeiter von entsprechenden Hilfen nicht profitieren. Wie die Märkische Oderzeitung aus Frankfurt (Oder) jetzt berichtet, gibt es dafür einen konkreten Grund.
Schreiben Sie einen KommentarAn Diskussionen teilnehmen
Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!