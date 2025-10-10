Warum erhalten entlassene Goodyear-Mitarbeiter in Fürstenwalde keine EU-Mittel?

Seit dieser Woche ist klar, dass die an den Goodyear-Standorten in Fulda und in Hanau Entlassenen mit EU-Hilfen in Höhe von insgesamt drei Millionen Euro bei sogenannten Wiedereingliederungsmaßnahmen unterstützt werden. Bekanntlich schließt der Hersteller aber auch seine Reifenproduktion im brandenburgischen Fürstenwalde, wo die dann ehemaligen Goodyear-Mitarbeiter von entsprechenden Hilfen nicht profitieren. Wie die Märkische Oderzeitung aus Frankfurt (Oder) jetzt berichtet, gibt es dafür einen konkreten Grund.

