Nokian Tyres CEO Paolo Pompei: „Wir gewinnen die Marktanteile in Europa schnell zurück"
Seit dem 1. Januar 2025 ist Paolo Pompei President und CEO von Nokian Tyres. Anlässlich der Einführung des neuen Sommerprofils Powerproof 2 hat die NEUE REIFENZEITUNG ihn zu seinem Ankommen im Unternehmen und den Plänen des Reifenherstellers im Bereich Produktstrategie und Marktanteile in der Zukunft befragt.
