Alessio Iacovelli übernimmt neue Rolle im Ersatzmarktgeschäft bei Linglong Tire

Der Italiener Alessio Iacovelli ist seit dem 1. September 2025 stellvertretender Direktor für das Ersatzmarktgeschäft in Westeuropa bei Linglong Tire. In seiner neuen Rolle wird er das regionale Vertriebsteam leiten, für die gesamte Geschäftsentwicklung verantwortlich sein und strategische Partnerschaften und Kundenbindungsprogramme vorantreiben.

