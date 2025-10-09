Powerproof 2: Nokian Tyres will mit neuem Sommerreifen das Premiumsegment entern

Nokian Tyres stellte jetzt auf dem Hakka Ring in Spanien seinen neuen Sommerreifen mit dem Namen Powerproof 2 vor. Mit ihm will der Reifenhersteller das Premiumsegment der UHP-Reifen entern. Der TÜV Süd bescheinigte dem finnischen Unternehmen auch gute Chancen, testete den neuen Reifen in der Größe 245/40 R18 gegen die vier besten Pneus aus einem aktuellen Auto-Express-Test (Pirelli P Zero PZ5, Bridgestone Potenza Sport, Hankook Ventus Evo K137 und Michelin Pilot Sport 5). Das Ergebnis: der Powerproof 2 war mit seinen Eigenschaften den Leistungen der Siegerpneus sehr ähnlich. „Das UHP-Segment befindet sich auf einem hohen Level und wir haben es mit unserem neuen Reifen erreicht“, so Dietmar Damm, Test Manager Nokian Tyres.

