Auch Reifen Lorenz setzt jetzt auf digitalen Telefonassistenten

Die Gesellschafter der Team-Kooperation setzen weiter auf „kundenorientierte Digitalisierung“ mithilfe von digitalen Telefonassistenten zur Terminvereinbarung. Nach Reifen Emigholz aus Bremen Anfang des Sommers geht nun auch Reifen Lorenz mit Hauptsitz in Lauf an der Pegnitz diesen Weg. Wie es dazu in einer Mitteilung heißt, komme die neue Sprachassistentin – „Lena“ getauft – bereits in rund der Hälfte der 22 Reifen-Lorenz-Filialen zum Einsatz und beantworte dort Anrufe 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Die virtuelle Assistentin nehme die Anrufe sofort entgegen, erkenne das Anliegen und führe in wenigen Schritten zum Termin. „So sparen sich Kundinnen und Kunden nicht nur Wartezeit, sondern auch Stress“, heißt es dazu weiter.

