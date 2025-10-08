Pirelli holt ERC-Titel als erfolgreichster Reifenhersteller der diesjährigen Saison

Nachdem Pirelli mit dem Hyundai von Hayden Paddon zwei Jahre in Folge den Fahrertitel in der FIA European Rally Championship (ERC) gewonnen hat, kann das Unternehmen mit dem Sieg von Jon Armstrong bei der Rallye Kroatien, die am Wochenende als Finale der diesjährigen ERC-Saison stattfand, sich nun auch über den offiziellen Titel als erfolgreichster Reifenhersteller in der Serie freuen; in Kroatien hatten Pirelli-bereifte Fahrer immerhin vier der acht Events gewinnen können. „Diese Europameisterschaft war in vielerlei Hinsicht sehr aufregend für uns, und der Gewinn der Gesamtwertung ist der krönende Abschluss einer großartigen Teamleistung“, kommentierte Terenzio Testoni, Pirelli Rally Activity Manager. „Die größte Genugtuung kommt von der bestätigten Leistung und Zuverlässigkeit unserer Produktpalette bei allen Veranstaltungsarten und unter allen Bedingungen. Der jüngste Beweis dafür war das äußerst positive Debüt unseres neuen Regenreifens, des Cinturato RWD, der es unseren Fahrern heute Morgen auf sehr nassem Untergrund ermöglichte, ihr Bestes zu geben.“