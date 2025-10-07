Prämienaktion für Ceat-Landwirtschaftsreifen beim Reifenzentrum Watzka

Im Zeitraum vom 15. Oktober bis zum 15. Dezember bietet das Reifenzentrum Watzka seinen Kunden eine Verkaufsaktion für Ceat Specialty Tires an. Händler, die in diesem Zeitraum lose Landwirtschaftsreifen der indischen Marke bei dem im bayrischen Kühbach ansässigen Großhändler bestellen, können Prämien wie ein Hoverboard oder einen E-Scooter ergattern – solange der Vorrat reicht. „Mit dieser Aktion möchten wir unseren Partnern im Landmaschinen- und Reifenhandel einen zusätzlichen Impuls für das Jahresendgeschäft geben“, erklärt Markus Watzka, Geschäftsführer der Reifenzentrum Watzka GmbH. „Ceat Specialty steht für ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und stetig wachsende Qualität im Agrarsegment. Wir freuen uns, unseren Kunden damit eine attraktive und zugleich praxisnahe Marke anbieten zu können – und jetzt zusätzlich mit einer kleinen Überraschung obendrauf“, ergänzt er.