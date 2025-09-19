Continental führt nun auch besonders nachhaltigen NXT-Busreifen ein

Continental präsentiert erneut einen Reifen seiner als besonders nachhaltig geltenden NXT-Serie. Nach den Profilen UltraContact NXT für Pkw 2023 und Urban NXT für Lkw 2024 will der Hersteller auf der Busworld Europe, die vom 6. bis 9. Oktober in Brüssel mit voraussichtlich über 40.000 Besuchern stattfindet, nun den neuen Stadtbusreifen Conti Urban HA 5 NXT erstmals der Öffentlichkeit zeigen. Der neue gelte dem Hersteller als „der bislang fortschrittlichste Stadtbusreifen“, bis zu 60 Prozent der verwendeten Materialien sind erneuerbar, recycelt und ISCC-Plus-massenbilanzzertifiziert. „Durch die Reduzierung des Rollwiderstands um 25 Prozent ermöglicht Continental einen effizienteren Betrieb von Elektrobussen und eine Reichweitensteigerung von bis zu 15 Prozent. Gleichzeitig sorgt eine neu entwickelte Laufflächenmischung für eine um bis zu 15 Prozent höhere Laufleistung im Vergleich zum Conti Urban HA 3, wobei die bewährte EU-Labelklasse ‚B‘ für Nasshaftung beibehalten wird“, so der Hersteller.

