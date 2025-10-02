Premiere: Vergölst präsentiert neues Franchisekonzept auf Fachtagung in Würzburg

Mit der Einführung des neuen Franchisesystems im Frühjahr 2025 hat Vergölst neue Wege eingeschlagen, um Partnerbetrieben mehr und vor allem bedarfsgerechtere Möglichkeiten in der Ausgestaltung anzubieten. Am 11. Oktober wird das Team rund um Franchiseleiter Phillip Becker die Module und Konstellationsoptionen erstmals live Werkstattinhabern auf der Fachtagung Freie Werkstätten & Servicebetriebe in Würzburg zeigen.

