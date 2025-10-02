https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/10/Werkstatt-einer-Vergoelst-Filiale-.webp 1121 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2025-10-02 09:49:062025-10-02 09:49:06Premiere: Vergölst präsentiert neues Franchisekonzept auf Fachtagung in Würzburg
Premiere: Vergölst präsentiert neues Franchisekonzept auf Fachtagung in Würzburg
Mit der Einführung des neuen Franchisesystems im Frühjahr 2025 hat Vergölst neue Wege eingeschlagen, um Partnerbetrieben mehr und vor allem bedarfsgerechtere Möglichkeiten in der Ausgestaltung anzubieten. Am 11. Oktober wird das Team rund um Franchiseleiter Phillip Becker die Module und Konstellationsoptionen erstmals live Werkstattinhabern auf der Fachtagung Freie Werkstätten & Servicebetriebe in Würzburg zeigen.
Schreiben Sie einen KommentarAn Diskussionen teilnehmen
Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!