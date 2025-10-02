Mutares schließt Übernahme des Aumovio-Trommelbremsenwerks in Italien ab

Trommelbremsenwerk von Aumovio an Mutares verkauft

Wie im Sommer schon angekündigt, hat Mutares SE & Co. KGaA den Aumovio-Standort für Trommelbremsen im italienischen Cairo Montenotte nun erfolgreich abgeschlossen. Im Rahmen der am 18. Juni 2025 unterzeichneten Vereinbarung, hat Mutares sämtliche rund 400 Mitarbeiter und Geschäftsaktivitäten übernommen und wird im Jahr 2025 voraussichtlich einen Umsatz von rund 100 Millionen Euro erwirtschaften.

/0 Kommentare/von
0 Kommentare

Schreiben Sie einen Kommentar

﻿An Diskussionen teilnehmen
﻿Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert