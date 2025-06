Continental verkauft Bremsenwerk in Italien an Mutares

Continental verkauft Bremsenwerk in Italien an Mutares

Christine Schönfeld 2025-06-18 14:58:08

Die Mutares SE & Co. KGaA (ein Unternehmen welches sich auf die Übernahme von Firmenteilen großer Konzerne konzentriert) und der Continental-Unternehmensbereich Automotive haben heute eine Vereinbarung über den Verkauf des Continental-Standorts in Cairo Montenotte (Italien) unterzeichnet. Im Rahmen der Vereinbarung übernimmt Mutares alle Mitarbeitenden sowie Geschäftsaktivitäten. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der üblichen Bedingungen und Genehmigungen und wird voraussichtlich im vierten Quartal 2025 abgeschlossen. Der Continental-Unternehmensbereich Automotive wird voraussichtlich im September 2025 zum unabhängigen börsennotierten Unternehmen Aumovio.

