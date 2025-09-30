BaRo-Linglong-Konferenz: „Wir sind gekommen, um zu bleiben“

,
Jens Brueckner vor Schiff mit seiner Ware Ausschnitt

Ein rundum gelungener Tag war die erste BaRo-Linglong-Konferenz in Hamburg. Rund 50 Teilnehmer erlebten gemeinsame Stunden in der Elbmetropole und bekamen nicht nur jede Menge Informationen zu den beiden Unternehmen und neuen Reifen, sondern sammelten auch viele Eindrücke in der Hansestadt.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern.

Leser werden

Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen
/0 Kommentare/von
0 Kommentare

Schreiben Sie einen Kommentar

﻿An Diskussionen teilnehmen
﻿Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert